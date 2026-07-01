Экс-сотрудника «Реал-Инвеста» обвинили в мошенничестве на 19 миллионов рублей

Как сообщили в региональном СУ СКР, расследование связано с утилизацией шпал, демонтированных во время реконструкции трамвайных путей. По версии следствия, обвиняемый предоставил заказчику фиктивные акты, подтверждающие их утилизацию. При этом шпалы относятся к отходам III класса опасности. Предварительно ущерб оценен в 19 миллионов рублей.