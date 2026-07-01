«УК не слышит ни нас, ни регоператора»: на севере Волгограда двор МКД превращается в свалку стройотходов

— Данная контейнерная площадка убирается региональным оператором без нарушения графика. Но отсек под КГО забит строительными отходами, которые не являются отходами, вывозимыми регоператором. Мы обращались в управляющую компанию с просьбой освободить отсеки, чтобы у населения было место для складирования данного вида мусора. Но многочисленные просьбы, как со стороны жильцов многоквартирного дома, так и с нашей стороны, игнорируются. Ситуация плачевна — уже долгие месяцы двор попросту завален данным видом отходов, что приводит к появлению новых очагов захламления дворовой территории. Своим бездействием собственник нарушает все установленные правила накопления, — констатирует начальник службы эксплуатации ООО «ЭкоЦентр» Андрей Фортовой.