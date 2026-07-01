150 детей из многодетных семей поучаствовали в празднике в КУПНО

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО) прошел большой семейный праздник для 150 детей из многодетных семей и участниц образовательной программы «Женское лидерство. Многодетные мамы».
Праздник в КУПНО организовала Нижегородская региональная общественная организация «Лига молодежного самоуправления» совместно с нижегородским отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Мероприятие состоялось при поддержке областного правительства в рамках нацпроекта «Семья».
Дети из многодетных семей смогли поучаствовать в мастер-классах по рисованию и росписи пряников и матрешек. Также они построили башни из мягких кубиков и увидели шоу мыльных пузырей. В завершение праздника прошла детская дискотека.
«Для нас было важно создать настоящий семейный праздник, где будет интересно каждому ребенку. Такие встречи дарят яркие эмоции, укрепляют семейные ценности и помогают многодетным родителям почувствовать поддержку», — объяснила руководитель «Лиги молодежного самоуправления» Мария Самоделкина.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что уже 13 тысяч нижегородских семей получили новую ежегодную выплату.