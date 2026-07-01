Красноярской скорой помощи исполнилось 108 лет

Службе скорой медицинской помощи Красноярска исполнилось 108 лет. Решение об организации экстренной помощи в городе приняли 1 июля 1918 года.
За все время работы служба выполнила около 20 млн вызовов. Сейчас на Красноярской станции скорой медицинской помощи работают около 880 человек, среди них 136 врачей, 533 фельдшера и 102 медсестры. Ежегодно скорая принимает около 390 тыс. вызовов. Каждый день помощь в экстренной и неотложной форме в Красноярске оказывают 95 бригад.
Чаще всего скорую вызывают из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы. На втором месте болезни органов дыхания, на третьем травмы и отравления.
В 2026 году Красноярская станция скорой медицинской помощи прошла сертификационный аудит Национального института качества Росздравнадзора. По итогам проверки она набрала 93% и стала одной из трех станций скорой помощи в стране, получивших сертификат.