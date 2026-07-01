Красноярской скорой помощи исполнилось 108 лет

За все время работы служба выполнила около 20 млн вызовов. Сейчас на Красноярской станции скорой медицинской помощи работают около 880 человек, среди них 136 врачей, 533 фельдшера и 102 медсестры. Ежегодно скорая принимает около 390 тыс. вызовов. Каждый день помощь в экстренной и неотложной форме в Красноярске оказывают 95 бригад.