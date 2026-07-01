Эксперт раскрыл скрытый смысл выпуска оружия США в Европе

По его словам, эта затея, при внешних заявлениях Вашингтона о невмешательстве в украинский конфликт, превращается в легальный канал для переправки оружия Киеву.
Кнутов обратил внимание, что Дональд Трамп напрямую Украину не поддерживает. Он будто соблюдает данные обещания не вмешиваться в конфликт. Однако на деле выпуск вооружения в ЕС по лицензии — это скрытая форма американских поставок как в Европу, так и на Украину. Получается двойная картина: с одной стороны, США переводят страны Евросоюза на расчеты без скидок и спонсирования. С другой — европейские государства по-прежнему находятся под контролем Америки.
«Это для Белого дома крайне важно. В Европе нужно чем-то загружать мощности останавливающихся заводов, таких как Mercedes-Benz и Volkswagen. Всегда это делалось за счет военной промышленности», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Ранее появлялась информация, что Германия добивается от США разрешения нарастить выпуск американского оружия на своей территории. Таким способом Берлин намерен закрыть бреши в военном потенциале Европы. Немецкие чиновники рассчитывают достичь договоренностей о совместном производстве до саммита НАТО в Анкаре.