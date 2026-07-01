Кнутов обратил внимание, что Дональд Трамп напрямую Украину не поддерживает. Он будто соблюдает данные обещания не вмешиваться в конфликт. Однако на деле выпуск вооружения в ЕС по лицензии — это скрытая форма американских поставок как в Европу, так и на Украину. Получается двойная картина: с одной стороны, США переводят страны Евросоюза на расчеты без скидок и спонсирования. С другой — европейские государства по-прежнему находятся под контролем Америки.