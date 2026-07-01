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Эксперт раскрыл скрытый смысл выпуска оружия США в Европе

Планы Евросоюза по лицензионному выпуску американского вооружения выглядят как бизнес-инициатива, но на деле это завуалированный механизм помощи Вооруженным силам Украины. Такую точку зрения в беседе с NEWS.ru озвучил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy

По его словам, эта затея, при внешних заявлениях Вашингтона о невмешательстве в украинский конфликт, превращается в легальный канал для переправки оружия Киеву.

Кнутов обратил внимание, что Дональд Трамп напрямую Украину не поддерживает. Он будто соблюдает данные обещания не вмешиваться в конфликт. Однако на деле выпуск вооружения в ЕС по лицензии — это скрытая форма американских поставок как в Европу, так и на Украину. Получается двойная картина: с одной стороны, США переводят страны Евросоюза на расчеты без скидок и спонсирования. С другой — европейские государства по-прежнему находятся под контролем Америки.

«Это для Белого дома крайне важно. В Европе нужно чем-то загружать мощности останавливающихся заводов, таких как Mercedes-Benz и Volkswagen. Всегда это делалось за счет военной промышленности», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Ранее появлялась информация, что Германия добивается от США разрешения нарастить выпуск американского оружия на своей территории. Таким способом Берлин намерен закрыть бреши в военном потенциале Европы. Немецкие чиновники рассчитывают достичь договоренностей о совместном производстве до саммита НАТО в Анкаре.

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