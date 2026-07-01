На красноярском острове Молокова открылся визит-центр

В Красноярске открылся первый визит-центр на острове Молокова. Пресс-служба пространства уточнила, что он состоит из двух отдельно стоящих строений: административного здания с бесплатным туалетом и местом для отдыха посетителей, где можно переодеться на тренировку и оставить вещи в кабинках хранения.