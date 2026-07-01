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На красноярском острове Молокова открылся визит-центр

В Красноярске открылся первый визит-центр на острове Молокова.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске открылся первый визит-центр на острове Молокова. Пресс-служба пространства уточнила, что он состоит из двух отдельно стоящих строений: административного здания с бесплатным туалетом и местом для отдыха посетителей, где можно переодеться на тренировку и оставить вещи в кабинках хранения.

Объект расположен на дамбе, которая соединяет два острова — Отдыха и Молокова. Также здесь находятся парковка на 350 мест, детская площадка и пляжная зона с лежаками (однако купаться на локации запрещено).

Визит-центр и туалет открыты ежедневно с 9:00 до 21:00. Дополнительные биотуалеты доступны круглосуточно.