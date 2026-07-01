20 регионов РФ перенимают опыт Нижегородской области по оптимизации подключения к электросетям

С 1 по 3 июля 2026 года в Нижнем Новгороде проходит межрегиональный форум «Оптимизация процедур подключения к электросетям», на котором обсуждаются лучшие практики подключения инвестиционных проектов к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Форум организован ВШГУ РАНХиГС совместно с Минэкономразвития России и министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области. В мероприятии принимают участие представители 20 регионов, а также ресурсоснабжающих организаций и деловых объединений.
Нижегородская область, ставшая в июне 2026 года лидером по направлению «Инженерные сети и коммуникации» в рейтинге состояния инвестиционного климата, демонстрирует значительные успехи в оптимизации процедур подключения. По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), сроки подключения к электросетям в регионе на 20 рабочих дней ниже среднероссийского уровня, который составляет 60,41 дня.
Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что достижения региона стали результатом многолетней работы всей инвесткоманды и сетевых компаний, в частности филиала «Нижновэнерго». Он подчеркнул: «Мы рады поделиться с коллегами из других регионов своими наработками, а также перенять их опыт».
Директор филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров добавил, что для достижения таких результатов компания активно совершенствует процессы технологического присоединения, что позволяет заранее и эффективно готовиться к будущим проектам.
«Высокая эффективность данной работы — результат тесного сплава технологической экспертизы и конструктивного диалога со всеми ключевыми структурами региона», — отметил Дмитрий Федоров.
Сокращение сроков подключения стало возможным благодаря активной вовлеченности правительства Нижегородской области и сетевых компаний в процесс. Корпорация развития Нижегородской области, отвечающая за сопровождение инвесторов, взаимодействует с сетевыми организациями, что позволяет инвесторам получать информацию о возможности подключения к сетям без необходимости оформлять права на земельный участок. Это значительно ускоряет процесс реализации инвестпроектов и снижает риски.