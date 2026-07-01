20 регионов РФ перенимают опыт Нижегородской области по оптимизации подключения к электросетям

Нижегородская область, ставшая в июне 2026 года лидером по направлению «Инженерные сети и коммуникации» в рейтинге состояния инвестиционного климата, демонстрирует значительные успехи в оптимизации процедур подключения. По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), сроки подключения к электросетям в регионе на 20 рабочих дней ниже среднероссийского уровня, который составляет 60,41 дня.