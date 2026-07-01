В Омске завыли сирены

Сегодня, 1 июля 2026 года, около 17:00 жители города услышали вой сирены. Омичи в социальных сетях сообщают, что громкоговорители работали в городке Нефтяников и Амурском посёлке.
По неофициальной информации, в омских больницах эвакуируют пациентов. Между тем воздушная гавань продолжает работать: самолёты прибывают и вылетают по расписанию.
Напомним, в регионе объявили беспилотную опасность. Об этом в своих социальных сетях, ссылаясь на данные министерства обороны РФ, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
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