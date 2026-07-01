Опубликован список АЗС, где нижегородцы могут залить топливо в канистры

Из-за введенных ограничений на отпуск топлива жители Нижегородской области столкнулись с серьезной проблемой. На ряде заправочных станций региона перестали отпускать горючее в канистры, из-за чего пострадали владельцы моторных лодок, газонокосилок и другой техники. Как сообщили в редакции ИА «В городе N», журналистам удалось выяснить адреса АЗС, где все еще можно приобрести бензин в емкости по состоянию на 1 июля.