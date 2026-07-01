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Опубликован список АЗС, где нижегородцы могут залить топливо в канистры

В регионе нашли заправки трех сетей, где готовы отпустить топливо в емкости для владельцев моторных лодок и газонокосилок.

Из-за введенных ограничений на отпуск топлива жители Нижегородской области столкнулись с серьезной проблемой. На ряде заправочных станций региона перестали отпускать горючее в канистры, из-за чего пострадали владельцы моторных лодок, газонокосилок и другой техники. Как сообщили в редакции ИА «В городе N», журналистам удалось выяснить адреса АЗС, где все еще можно приобрести бензин в емкости по состоянию на 1 июля.

Топливо можно заправить в канистры на станциях сети ESCO, которые находятся по следующим адресам:

Нижний Новгород, улица Коминтерна, 29;

Павловский округ, поселок Тумботино, улица Лесная, 2 г;

Дзержинск, поселок Северный, 393 км. трассы М-7;

Нижний Новгород, проспект Гагарина, 236;

Сосновский округ, поселок Сосновское, улица Нижегородская, 24;

Богородск, улица Механизаторов, 17;

Нижний Новгород, улица Станиславского, 1а;

Городец, улица Республиканская, 94;

Нижний Новгород (Кстовский район), проспект Капитана Рачкова, 36а;

Дзержинск, улица Красноармейская, 15в;

Нижний Новгород, 900 м. на Юго-Запад от с. Шава, 453 км. трассы М-7.

Топливо в емкостях доступно для покупки на станциях сети «Татнефть». На каждой АЗС компании можно приобрести до 20 литров топлива. Адреса станций указаны ниже:

Нижний Новгород, проспект Гагарина, 69, А;

Саров, улица Димитрова, 2;

Дзержинск, проспект Ленина, 112;

Арзамас, улица Победы, 2А;

Перевозский округ, трасса М-12, 483-й км, справа;

Нижний Новгород, Молодежный проспект, 29 В;

Арзамас, улица Ленина, 115;

Володарский округ, село Золино, трасса М7, 354-й км (991-й км), слева;

Саров, Варламовское шоссе, 5, а;

Перевозский округ, трасса М-12, 483-й км, слева;

Нижний Новгород, деревня Опалиха, 5А, М7, 430-й км (918-й км), слева;

Лукоянов, улица Заводская, 4А;

Володарский округ, село Золино, трасса М7, 354-й км (991-й км), справа.

На АЗС сети «СОЛИД процессинг» можно залить бензин в канистры. Топливо доступно по следующим адресам:

Дзержинск, проспект Чкалова, 60;

Бор, у деревни Софроново;

Лысково, улица Казанская, 1 а;

Дзержинск, Заревская объездная дорога, 16;

Бор, улица Красногорка;

Дзержинск, Терешковой, 56б;

Бор, у деревни Золотово.

Напомним, что региональные власти уже обратились в топливные компании с официальной просьбой разрешить свободный отпуск автомобильного горючего в тару.

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