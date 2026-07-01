Опубликован список АЗС, где нижегородцы могут залить топливо в канистры

Из-за введенных ограничений на отпуск топлива жители Нижегородской области столкнулись с серьезной проблемой. На ряде заправочных станций региона перестали отпускать горючее в канистры, из-за чего пострадали владельцы моторных лодок, газонокосилок и другой техники. Как сообщили в редакции ИА «В городе N», журналистам удалось выяснить адреса АЗС, где все еще можно приобрести бензин в емкости по состоянию на 1 июля.
Топливо можно заправить в канистры на станциях сети ESCO, которые находятся по следующим адресам:
Нижний Новгород, улица Коминтерна, 29;
Павловский округ, поселок Тумботино, улица Лесная, 2 г;
Дзержинск, поселок Северный, 393 км. трассы М-7;
Нижний Новгород, проспект Гагарина, 236;
Сосновский округ, поселок Сосновское, улица Нижегородская, 24;
Богородск, улица Механизаторов, 17;
Нижний Новгород, улица Станиславского, 1а;
Городец, улица Республиканская, 94;
Нижний Новгород (Кстовский район), проспект Капитана Рачкова, 36а;
Дзержинск, улица Красноармейская, 15в;
Нижний Новгород, 900 м. на Юго-Запад от с. Шава, 453 км. трассы М-7.
Топливо в емкостях доступно для покупки на станциях сети «Татнефть». На каждой АЗС компании можно приобрести до 20 литров топлива. Адреса станций указаны ниже:
Нижний Новгород, проспект Гагарина, 69, А;
Саров, улица Димитрова, 2;
Дзержинск, проспект Ленина, 112;
Арзамас, улица Победы, 2А;
Перевозский округ, трасса М-12, 483-й км, справа;
Нижний Новгород, Молодежный проспект, 29 В;
Арзамас, улица Ленина, 115;
Володарский округ, село Золино, трасса М7, 354-й км (991-й км), слева;
Саров, Варламовское шоссе, 5, а;
Перевозский округ, трасса М-12, 483-й км, слева;
Нижний Новгород, деревня Опалиха, 5А, М7, 430-й км (918-й км), слева;
Лукоянов, улица Заводская, 4А;
Володарский округ, село Золино, трасса М7, 354-й км (991-й км), справа.
На АЗС сети «СОЛИД процессинг» можно залить бензин в канистры. Топливо доступно по следующим адресам:
Дзержинск, проспект Чкалова, 60;
Бор, у деревни Софроново;
Лысково, улица Казанская, 1 а;
Дзержинск, Заревская объездная дорога, 16;
Бор, улица Красногорка;
Дзержинск, Терешковой, 56б;
Бор, у деревни Золотово.
Напомним, что региональные власти уже обратились в топливные компании с официальной просьбой разрешить свободный отпуск автомобильного горючего в тару.