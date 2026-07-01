Дончане на треть увеличили инвестиции в цифровые драгоценные металлы

Инвесторы Дона по-прежнему делают главную ставку на золото — на него приходится 84% всех вложений в драгметаллы. Однако портфели жителей региона становятся все более разнообразными. В частности, за год они почти вдвое нарастили долю серебра (с 6% до 11%) и стали больше интересоваться платиной (ее доля выросла с 2% до 3%). Палладий пока держит стабильные позиции на уровне 2%.