Онищенко посоветовал отказаться в жару от жирной пищи и алкоголя

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Отказ от жирной пищи и алкоголя, а также соблюдение питьевого режима и ношение светлой одежды помогут легче перенести жару, рассказал академик РАН, бывший главный санитарный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Погуляйте в скверике — это и физическая польза, и эстетическое удовольствие. Пережидайте жару в прохладном помещении, следите за питьевым режимом, одевайтесь в светлую свободную одежду. Откажитесь от жирной пищи и от алкоголя, потому что в жару это абсолютный вред. И будьте настроены позитивно», — сказал Онищенко газете ВЗГЛЯД.
По словам академика, в периоды пиковой температуры важно быть внимательным к своему здоровью, особенно людям с повышенным давлением, и по возможности не выходить на улицу в дневное время. Он также рекомендовал пожилым людям беречь себя и не торопиться, если есть возможность оставаться дома в прохладе.