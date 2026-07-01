Волгоградские хирурги выполнили редкие и сложные операции

Как известно, самые сложные операции выполняются в профильных федеральных центрах. Но и в регионах хирурги осваивают все новые и новые подходы.
Так, в Волгограде в клинической больнице скорой медицинской помощи N 15 впервые в медицинской практике региона провели комбинированное лечение мезентериального тромбоза. 82-летняя женщина почувствовала боли в животе, которые сопровождались тошнотой и рвотой. Ее госпитализировали с подозрением на кишечную непроходимость.
Как сообщает пресс-служба Волгоградского госмедуниверситета (ВолгГМУ), у пациентки были признаки перитонита и печеночно-почечной недостаточности. Поэтому врачи срочно сделали диагностическую лапароскопию (через небольшой прокол ввели миниатюрную видеокамеру). Таким способом выявили инфаркт кишечника.
— Это грозное заболевание сопровождается высокой летальностью. Болезнь имеет сложную клиническую картину, что затрудняет своевременную диагностику и лечение. Традиционное резекционное вмешательство зачастую приводит к неудовлетворительным результатам, — рассказал заведующий кафедрой хирургических болезней N 1 ВолгГМУ Юрий Веденин.
На первом этапе медики удалили омертвевший участок кишки. Затем они извлекли тромб из верхней брыжеечной артерии. При повторной операции хирурги взяли здоровые концы тощей и подвздошной кишки и сшили их между собой. Вновь образовалась непрерывная трубка, и пища может идти по тонкой кишке, как обычно.
— Оснащение больницы новым оборудованием на сегодня позволяет оказывать помощь даже в таких сложных ситуациях, как мезентериальный тромбоз. А участие специалистов профильной кафедры в лечебной деятельности медорганизации обеспечивает практически неограниченные возможности слаженной работы междисциплинарной бригады хирургов, — говорит заведующая отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения больницы N 15 Светлана Жуликова.
Пациентка продолжает лечение, ее состояние улучшается по плану.
Редкую и сложную операцию провели и в больнице N 16. 25-летний житель Калмыкии пожаловался на опухоль в нижней части живота, боли и трудности с мочеиспусканием. Ультразвуковое исследование и МРТ брюшной полости позволили диагностировать эхинококкоз. Это опасное заболевание, при котором в организме формируются кисты паразита. Оно передается от животных. Пациент как раз работает пастухом.
— Чаще всего заражение человека эхинококкозом происходит пищевым, водным путем или через грязные руки. Источники инвазии — собаки, в организме которых живут эхинококки. С фекалиями животного в окружающую среду попадают яйца паразита. Они могут длительно сохраняться в почве, попадать на ягоды, зелень. Так что заразиться можно и непосредственно от собак, на шерсти которых могут быть яйца гельминта, и без непосредственного контакта. Животные, в свою очередь, заражаются при употреблении сырого мяса крупного и мелкого рогатого скота. Образующиеся при этом заболевании кисты содержат огромное количество личинок, которые в случае ее разрыва могут разнестись по всему организму. Увы, банальные, на первый взгляд, случаи заражения, обусловленные плохой гигиеной, могут иметь трагический исход, — отметила заведующая кафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ Ольга Чернявская.
Больному удалили правую часть печени вместе с кистой, которая плотно срослась с мочевым пузырем, петлями тонкой кишки, сигмовидной и слепой кишкой. Всего из тела чабана извлекли около литра паразитов. Послеоперационный период прошел гладко. Пациента выписали на десятый день.
Врачи считают этот случай редким. Заболеваемость составляет менее 0,4 процента на 100 тысяч населения. А среди диагностированных случаев только каждый стотысячный характеризуется множественными кистами. Однако ежегодно в мире от эхинококкоза умирают 19 тысяч человек.