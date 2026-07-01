Волгоградские хирурги выполнили редкие и сложные операции

— Чаще всего заражение человека эхинококкозом происходит пищевым, водным путем или через грязные руки. Источники инвазии — собаки, в организме которых живут эхинококки. С фекалиями животного в окружающую среду попадают яйца паразита. Они могут длительно сохраняться в почве, попадать на ягоды, зелень. Так что заразиться можно и непосредственно от собак, на шерсти которых могут быть яйца гельминта, и без непосредственного контакта. Животные, в свою очередь, заражаются при употреблении сырого мяса крупного и мелкого рогатого скота. Образующиеся при этом заболевании кисты содержат огромное количество личинок, которые в случае ее разрыва могут разнестись по всему организму. Увы, банальные, на первый взгляд, случаи заражения, обусловленные плохой гигиеной, могут иметь трагический исход, — отметила заведующая кафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ Ольга Чернявская.