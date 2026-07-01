В Калининградской области мужчина погиб, спасая тонущего в море ребенка

Следствие в настоящее время устанавливает обстоятельства произошедшего и просит граждан ответственно относиться к выбору мест для отдыха у воды. Купаться исключительно на официально разрешенных и оборудованных пляжах в зоне действия спасательных станций. Категорически запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также в плохую погоду и при сильном волнении моря.