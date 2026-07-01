В Калининградской области мужчина погиб, спасая тонущего в море ребенка

КАЛИНИНГРАД, 1 июл — РИА Новости. Житель Калининграда погиб, спасая тонущего в море ребенка, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
«По предварительным данным, мужчина, находившийся на отдыхе у моря, 30 июня 2026 года заметил тонущего ребенка и бросился ему на помощь. Мальчика ему удалось спасти, однако сам калининградец погиб. Его тело сегодня утром обнаружено отдыхающими неподалеку от места гибели», — говорится в сообщении СУСК на платформе «Макс».
Уточняется, что тело мужчины обнаружили на берегу Балтийского моря на необорудованном пляже вблизи поселка Сокольники Зеленоградского района. Личность погибшего установлена. Им оказался 34‑летний житель Калининграда. Светлогорским межрайонным следственным отделом СУСК России по Калининградской области организована доследственная проверка.
«В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно‑медицинская экспертиза», — добавили в пресс-службе.
Следствие в настоящее время устанавливает обстоятельства произошедшего и просит граждан ответственно относиться к выбору мест для отдыха у воды. Купаться исключительно на официально разрешенных и оборудованных пляжах в зоне действия спасательных станций. Категорически запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также в плохую погоду и при сильном волнении моря.