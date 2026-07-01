На Красноярских Столбах построят визит-центр за 81 млн рублей

Согласно техническому заданию, на территории нужно обустроить визит-центр, инженерные системы, наружное освещение, сети связи и малые архитектурные формы. Сам визит-центр будет одноэтажным некапитальным строением с антресольным этажом. Его общая площадь составит 344 кв. метра, высота — 11,5 метра. В здании предусмотрят три входа, тепловые завесы и условия для маломобильных посетителей. Для подъема на второй этаж планируется лестничный электрический подъемник.