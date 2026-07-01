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На М-4 «Дон» продают придорожный комплекс за 7,7 млн рублей

На 985 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области выставлен на продажу придорожный комплекс, включающий АЗС, гостиницу, кафе и автостоянку. Объявление размещено на одном из популярных сервисов объявлений. Заявленная стоимость — 7,7 млн руб&, однако продавец допускает обсуждение цены.

Источник: Коммерсантъ

На 985 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области выставлен на продажу придорожный комплекс, включающий АЗС, гостиницу, кафе и автостоянку. Объявление размещено на одном из популярных сервисов объявлений. Заявленная стоимость — 7,7 млн руб&, однако продавец допускает обсуждение цены.

Участок дороги в районе комплекса находится на реконструкции: после её завершения шестиполосную проезжую часть планируют сделать платной. По словам продавца, объект включён в план реконструкции без изъятий и ограничений.

Возраст бизнеса составляет 15 лет, срок окупаемости — 60 месяцев. Продажа предполагает отчуждение 100% ООО. Долгов и обременений нет. Летний трафик на этом участке достигает 100 тысяч автомобилей в сутки. Площадь земельного участка — 1,2 га.

В состав комплекса входят АЗС с резервуарным парком объёмом 300 кубометров, гостиница на 22 номера, кафе на 50 мест и стоянка на 100 мест. Заправка и кафе частично сданы в аренду. Кроме того, возможна аренда вышки сотовой связи. На объекте подведены вода и электричество, установлен аварийный дизель-генератор.