На М-4 «Дон» продают придорожный комплекс за 7,7 млн рублей

В состав комплекса входят АЗС с резервуарным парком объёмом 300 кубометров, гостиница на 22 номера, кафе на 50 мест и стоянка на 100 мест. Заправка и кафе частично сданы в аренду. Кроме того, возможна аренда вышки сотовой связи. На объекте подведены вода и электричество, установлен аварийный дизель-генератор.