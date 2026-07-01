Курского блогера Алехина оштрафовали за несданный вовремя отчет иноагента

Сам блогер отмечал ранее, что вовремя не сдал отчет за 2025 год, что и послужило основанием для его привлечения к ответственности. Причиной составления второго протокола, по словам господина Алехина (признан иноагентом), является то, что он «не донес на себя за то, что находился под иностранным влиянием в 2024—2025 годах». При этом он называл ситуацию «абсурдной» и возмущался по ее поводу, напоминая, что помогал беженцам в Курской области в августе 2024-го, а также заключал контракт с Минобороны о службе в ВС РФ.