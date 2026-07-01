В Люберцах ликвидировали открытое горение трансформатора после аварии

В подмосковных Люберцах и Котельниках утром 1 июля пропало электричество, а в некоторых домах — и вода. Причиной отключений стала авария на подстанции «Красково», в результате которой произошел пожар. Без света остались примерно 88 тыс. человек. По данным компании «Россети Московский регион», у 90% потребителей уже восстановили подачу электроэнергии. Целиком же работы планируют завершить к концу дня. Подробности — в материале «Газеты.Ru».