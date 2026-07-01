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Закупало продукты с нарушением кафе в Камышине, где отравились роллами

Россельхознадзор зафиксировал нарушения в кафе в Волгоградской области, где произошло массовое отравление.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор зафиксировал нарушения в кафе в Волгоградской области, где произошло массовое отравление роллами. Речь идет о кафе «ЕвроАзия», откуда десятки человек обратились к врачу, у восьми нашли сальмонеллез. Нарушения в закупке продуктов обнаружили при помощи информационных систем.

— В ходе анализа компонентов системы определены производители и поставщики продукции животного происхождения, которая могла повлечь заболевания людей сальмонеллезом. Данная информация была оперативно направлена в Роспотребнадзор региона, — рассказали в ведомстве.

Проверку управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии проводил с 17 по 19 июня. Кафе в Камышине на тот момент уже закрыли на 60 суток. После проанализировали данные в системах «Цербер» и «Меркурий» ФГИС «ВетИС». Обнарушили факты несоблюдения предпринимателем сроков гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов.

Предпринимателю объявили предостережение. Но он и так уже под стражей, на него завели уголовное дело.

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