Закупало продукты с нарушением кафе в Камышине, где отравились роллами

Проверку управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии проводил с 17 по 19 июня. Кафе в Камышине на тот момент уже закрыли на 60 суток. После проанализировали данные в системах «Цербер» и «Меркурий» ФГИС «ВетИС». Обнарушили факты несоблюдения предпринимателем сроков гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов.