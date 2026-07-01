В Новоаннинском второй раз за год подняли стоимость проезда в маршрутках

Примечательно, что последний раз местные чиновники пересматривали стоимость проезда 1 января 2026 года. Тогда муниципалитет принял решение поднять расценки до 35 рублей. После повторной индексации стоимость услуг маршруток в малом городе Волгоградской области сравнялись со стоимостью проезда в Волгограде. При этом, по данным открытых источников, средняя зарплата в райцентре более чем в два раза уступает доходу жителей региональной столицы.