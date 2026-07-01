Второе дело пермского аптекаря рассмотрят в Москве

Господину Шаврину инкриминируется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в группе лиц. По версии следствия, с января 2020-го по март 2022 года он вместе с бизнес-партнером Андреем Годоваловым организовал поступление выручки на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что необоснованно позволило применять специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения", — сообщают силовики. Сумма ущерба оценивается следствием в 240 млн руб.