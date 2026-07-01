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Второе дело пермского аптекаря рассмотрят в Москве

Кировский райсуд Перми направил по подсудности уголовное дело в отношении совладельца сети «Аптека от склада» Николая Шаврина в Симоновский суд Москвы. Как рассказали «Ъ-Прикамье» в суде, такое решение было принято 17 июня текущего года.

Источник: Коммерсантъ

Кировский райсуд Перми направил по подсудности уголовное дело в отношении совладельца сети «Аптека от склада» Николая Шаврина в Симоновский суд Москвы. Как рассказали «Ъ-Прикамье» в суде, такое решение было принято 17 июня текущего года.

Господину Шаврину инкриминируется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в группе лиц. По версии следствия, с января 2020-го по март 2022 года он вместе с бизнес-партнером Андреем Годоваловым организовал поступление выручки на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что необоснованно позволило применять специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения", — сообщают силовики. Сумма ущерба оценивается следствием в 240 млн руб.

Уголовное дело в отношении господина Годовалова выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Ранее Николай Шаврин привлекался к уголовной ответственности по этому же составу. В сентябре прошлого года Симоновский суд прекратил дело в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.