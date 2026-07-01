В Калининграде бывшего акушера перинатального центра обвиняют в смерти новорождённой

По версии следствия, 21 сентября 2024 года в медицинское учреждение поступила женщина на позднем сроке беременности. Врач, фигурирующая в деле, несвоевременно выявила у плода острую гипоксию и изначально выбрала неверную тактику родовспоможения. Следователи установили, что она применила приём, который ВОЗ и клинические протоколы Минздрава официально запрещают из‑за высокого риска тяжёлых травм для матери и ребёнка.