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С 9 июля изменится направление главной дороги на проспекте Героев Донбасса в Нижнем Новгороде

Решение было принято на основании многочисленных обращений нижегородцев и мониторинга движения на данном участке.

Источник: Время

С 9 июля на перекрестке проспекта Героев Донбасса и местного проезда изменится направление главной дороги. Это решение было принято на основании многочисленных обращений нижегородцев и мониторинга движения на данном участке. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода сообщили, что теперь приоритет в движении будет у автомобилей, поворачивающих с проспекта Героев Донбасса в сторону жилой зоны. Автомобили, движущиеся по параллельной дороге (дублеру), должны будут уступать дорогу.

Эта мера направлена на гармонизацию движения на перекрестке и снижение заторов на проспекте Героев Донбасса. Подобная организация дорожного движения уже показала свою эффективность на других перекрестках города, таких как пр. Гагарина и ул. Сурикова, пр. Ленина и ул. Даргомыжского.

На данный момент водители, поворачивающие с проспекта к жилым домам, вынуждены останавливаться, чтобы пропустить автомобили, двигающиеся по местному проезду, что создает затруднения и способствует образованию заторов. Автомобилистам рекомендуется быть внимательными при проезде перекрестка и заранее ознакомиться со схемой дорожного движения на этом участке.

Ранее сообщалось, что движение транспорта закрыто на участке улицы Янки Купалы.