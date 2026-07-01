С 9 июля изменится направление главной дороги на проспекте Героев Донбасса в Нижнем Новгороде

С 9 июля на перекрестке проспекта Героев Донбасса и местного проезда изменится направление главной дороги. Это решение было принято на основании многочисленных обращений нижегородцев и мониторинга движения на данном участке. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода сообщили, что теперь приоритет в движении будет у автомобилей, поворачивающих с проспекта Героев Донбасса в сторону жилой зоны. Автомобили, движущиеся по параллельной дороге (дублеру), должны будут уступать дорогу.