Фьюжн-биопсия: Нижегородские онкологи внедрили новую методику диагностики рака простаты

Фьюжн-биопсия сочетает в себе данные МРТ и УЗИ, что позволяет врачам точно локализовать опухоли, даже если их размер составляет всего 3−5 мм. Как отметил руководитель 3-го стационара НИИКО «НОКОД» Глеб Хрыков, обычная биопсия под УЗИ-контролем может быть неэффективной, если подозрительные участки слишком малы или расположены в глубине тканей. Новая методика позволяет совмещать изображения в реальном времени, что обеспечивает высокую точность при заборе биоматериала.