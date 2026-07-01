Фьюжн-биопсия: Нижегородские онкологи внедрили новую методику диагностики рака простаты

Специалисты Научно-исследовательского института клинической онкологии «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» внедрили в практику новейшую методику высокоточной диагностики рака предстательной железы, известную как фьюжн-биопсия. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. Метод позволяет выявлять заболевание на самых ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение. На данный момент уже 15 пациентов прошли обследование с использованием этой технологии.
Фьюжн-биопсия сочетает в себе данные МРТ и УЗИ, что позволяет врачам точно локализовать опухоли, даже если их размер составляет всего 3−5 мм. Как отметил руководитель 3-го стационара НИИКО «НОКОД» Глеб Хрыков, обычная биопсия под УЗИ-контролем может быть неэффективной, если подозрительные участки слишком малы или расположены в глубине тканей. Новая методика позволяет совмещать изображения в реальном времени, что обеспечивает высокую точность при заборе биоматериала.
Кроме того, аппарат для фьюжн-биопсии может использоваться и во время операций, позволяя врачам точно определять границы опухоли и минимизировать риски для пациента. За последний месяц было проведено 10 таких высокоточных операций.
В министерстве здравоохранения региона подчеркнули, что внедрение новых технологий является важной частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на борьбу с онкологическими заболеваниями. В 2024 году в регионе было выявлено около 1,5 тысячи случаев рака предстательной железы, а в 2025 году — более 1,6 тысячи. Это связано с повышением онконастороженности и улучшением диагностики.
Ранее сообщалось, что бессимптомный рак груди выявили у жительницы Нижнего Новгорода.