В поликлиниках Нижнего Новгорода запустили фитнес-обследования

Бесплатную биоимпедансометрию — глубокий анализ состава тела — запустили в центрах здоровья Нижнего Новгорода в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Процедура поможет составить безопасную программу нагрузок и питания. Как пояснили организаторы тестирования, многие привыкли делать подобный тест прямо в спортзалах, но в отличие от фитнес-инструкторов, процедуру в центре здоровья проводит дипломированный врач на профессиональном стационарном оборудовании. Аппараты с высокой точностью определяют объем внутриклеточной жидкости и реальный биологический возраст человека.
Отметим, пройти диагностику могут все желающие, в том числе и не прикрепленное к поликлиникам население. Центры здоровья в Нижнем Новгороде недавно открылись в поликлиниках № 4 и № 30.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.