Более 2 тысяч омичей воспользовались карьерным навигатором

Свыше 2 тыс. жителей Омска воспользовались карьерным навигатором на площадке кадрового центра «Работа России» в ходе федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в Министерстве внутренней политики Омской области.
Уникальная профориентационная локация стала центром притяжения для всех желающих. На площадке «Пешеходный Любинский» участники получили профессиональные советы, определили свои сильные стороны и нашли наиболее подходящие направления развития.
Для юных посетителей работал детский уголок с раскрасками, а подростки пробовали себя в роли кутюрье и собирали образ на собеседование. Кроме того, для гостей провели викторину и мастер-класс «Экспресс-техники эмоциональной саморегуляции».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.