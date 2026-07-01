Власти заявили об увеличении объемов лесохозяйственных работ после возрождения лесхозов

Объемы лесохозяйственных работ в Калининградской области после возрождения лесхозов по отдельным направлениям выросли в три, а в некоторых случаях — в десять раз по сравнению с 2024 годом. Об этом министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова сообщила во время прямого эфира в Центре управления регионом (ЦУР) 30 июня.
По словам министра, увеличить объемы работ удалось благодаря дополнительному финансированию, предусмотренному в региональном бюджете, а также созданию лесхозов.
«Создание лесхоза нам даёт дополнительные мощности — кадровые, технические — для того, чтобы выполнять лесохозяйственные работы на больших площадях, в большем количестве, в большем объёме. Относительно 2024 года предусмотренные в этом году денежные средства позволяют выполнить работы в некоторых случаях в трёхкратном размере относительно предыдущих периодов, а в ряде случаев — в десятикратном размере», — рассказала Астахова.
Она отметила, что дополнительные средства были выделены на лесохозяйственные работы, в том числе включающие лесозаготовку.
По словам министра, в конце прошлого года областные власти обеспечили финансирование, после чего министерство подготовило необходимую лесоустроительную документацию и регламенты, позволяющие приступить к реализации намеченных мероприятий.
Напомним, в интервью «Новому Калининграду» в феврале 2025 года Оксана Астахова заявила, что одной из приоритетных задач министерства станет возрождение лесной отрасли. По ее словам, региону необходимо активно заниматься лесовосстановлением, восстановить питомники и создать лесхозы, поскольку объем накопившихся за предыдущие годы работ значительно вырос.