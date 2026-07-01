Власти заявили об увеличении объемов лесохозяйственных работ после возрождения лесхозов

Объемы лесохозяйственных работ в Калининградской области после возрождения лесхозов по отдельным направлениям выросли в три, а в некоторых случаях — в десять раз по сравнению с 2024 годом. Об этом министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова сообщила во время прямого эфира в Центре управления регионом (ЦУР) 30 июня.