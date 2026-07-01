Банда автоподставщиков из Красноярска обманула страховые компании на 14 млн

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четырёх жителей Красноярска, организовавших схему мошенничества в сфере страхования. Общая сумма ущерба превысила 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Как рассказали в ведомстве, группу создал в декабре 2023 года 27-летний красноярец, привлёкший товарища, а в 2024 году к ним присоединились ещё двое соучастников.
Злоумышленники заранее договаривались о месте фиктивных ДТП, наезжали на припаркованные машины, оформляли документы и получали страховые выплаты на ремонт. Деньги распределяли между собой.
В схему вовлекали знакомых, которых инструктировали, что говорить сотрудникам ГАИ, не раскрывая истинных целей. Некоторые из них даже не знали, что числятся владельцами машин, участвовавших в авариях.
Для подстав использовали как собственные автомобили, так и арендованные — от грузовиков до Porsche Cayenne. Всего установлено 30 эпизодов мошенничества, общая сумма ущерба превысила 14 миллионов рублей.
В августе 2025 года всех участников задержали. Было возбуждено дело по статье 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Изъяты автомобили, арестовано имущество на 16 миллионов, часть ущерба — около 1,5 миллиона — возмещена добровольно.
Трое фигурантов находятся под стражей, один — под подпиской о невыезде.
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