Депутаты выбрали почётного гражданина Калининграда в 2026 году

В числе других кандидатов на почётное звание были представлены Павел Кретов, Александр Малышев, Татьяна Туманкина и Людмила Житомирская. Все они отмечены большими заслугами перед городом и областью в самых разных сферах: от военной службы и развития рыбной промышленности до просвещения, воспитания молодёжи и общественной работы.