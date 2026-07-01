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Депутаты выбрали почётного гражданина Калининграда в 2026 году

Звание присвоили предпринимателю и общественному деятелю Роману Аранину.

Почётным гражданином Калининграда признали предпринимателя и общественного деятеля Романа Аранина. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Решение приняли депутаты Горсовета. «По итогам тайного голосования большинством голосов почётного звания удостоен Роман Анатольевич Аранин — изобретатель, предприниматель и общественный деятель, внёсший значительный вклад в развитие реабилитационной отрасли и создание инклюзивной среды в регионе», — говорится в публикации.

В числе других кандидатов на почётное звание были представлены Павел Кретов, Александр Малышев, Татьяна Туманкина и Людмила Житомирская. Все они отмечены большими заслугами перед городом и областью в самых разных сферах: от военной службы и развития рыбной промышленности до просвещения, воспитания молодёжи и общественной работы.

В 2025 году звание почётного гражданина Калининграда присвоили 41 участнику Великой Отечественной войны. Их удостоили звания «за выдающиеся заслуги перед городом и его жителями, проявление личного мужества, смелости и отваги, проявленные при защите Отечества».

До этого в списке почётных граждан Калининграда было больше 50 человек, среди которых — Патриарх Кирилл, лётчики-космонавты СССР Юрий Романенко, Александр Викторенко и Валерий Кубасов, писатель Евгений Гришковец, певец Олег Газманов, художественный руководитель калининградского симфонического оркестра Аркадий Фельдман и другие.

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