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В Сухуме приземлился первый рейс из Екатеринбурга

Из Екатеринбурга в Абхазию совершили первый рейс.

Источник: Комсомольская правда

Из аэропорта Кольцово в Сухум состоялся первый прямой рейс. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Екатеринбурга в Абхазию в 10:50 при полной посадке.

— Уральских туристов в Сухуме встретили национальными танцами в исполнении артистов ансамбля «Горцы» и местными специалитетами: лакомством аджинджух и одним из главных гастрономических символов республики — хачапур-лодочкой, — сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Напомним, что прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Абхазией не было 30 лет. Ранее туристам приходилось добираться до Сухума на поезде, машине или через Сочи. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям (туда и обратно). Полет занимает 3 часа 40 минут.

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