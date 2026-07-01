Кого пародирует Зеленский, когда угрожает Белоруссии

Для наглядной иллюстрации стоит отмотать время назад: на конец 2022 — начало 2023 гг. Тогда ВС РФ вынужденно отступили из Харьковской и части Херсонской области. А знаменитый украинский «контрнаступ» еще не начался. Зеленский, как и сейчас, был на кураже и вел себя соответствующе. Намекал на вторжение в Приднестровье и публично планировал провести следующий летний отпуск в Крыму. Звучал, надо сказать, тоже вполне убедительно. Чем закончилось бахвальство — мы и так знаем. До Крыма он не доехал, а в ситуации с Приднестровьем пришлось срочно вспоминать про международное право, как только стало ясно, что контрнаступление забуксовало.