В Чекмагушевском районе Башкирии выбрали 2 объекта благоустройства

Жители Чекмагушевского района Башкирии в ходе Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выбрали две территории. Об этом сообщили в районной администрации.
По итогам голосования в 2027 году в селе Чекмагуш обустроят пешеходную зону по улице Ленина до набережной и пешеходную дорожку по улице Хлебозаводской.
«Жители района уже не первый год демонстрируют готовность участвовать в жизни района. Каждый голос — это инвестиция в общее будущее. Мы благодарны каждому, кто нашел время и сделал свой выбор», — отметили в администрации района.
Напомним, ранее при поддержке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Чекмагушевском районе обустроили аллею Мира, обновили вход в парк Победы, скейт‑парк и сквер Трудовой Славы. В этом году в селе Чекмагуш запланировано создание «Тропы здоровья», которая пройдет от автовокзала до больницы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.