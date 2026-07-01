Ярмарку трудоустройства в Тамбовской области посетили более 3 тысяч человек

Главная ярмарочная площадка работала в Тамбовском государственном университете им. Г. Р. Державина. Для гостей ярмарки работали 20 тематических зон, включающих мастер-классы, тренинги по профориентации, VR-площадку, а также консультационные пункты по программам господдержки и сервисам службы занятости. На площадке «Быстрое свидание с работой» посетители пообщались с представителями более 50 тамбовских работодателей, среди которых были крупные промышленные предприятия, социальные и медицинские учреждения, агрофирмы, сетевые ретейлеры, организации жилищно-коммунального хозяйства.