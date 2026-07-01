Ярмарку трудоустройства в Тамбовской области посетили более 3 тысяч человек

Более 3 тыс. человек посетили федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Тамбовской области, который прошел 26 июня при поддержке нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.
Главная ярмарочная площадка работала в Тамбовском государственном университете им. Г. Р. Державина. Для гостей ярмарки работали 20 тематических зон, включающих мастер-классы, тренинги по профориентации, VR-площадку, а также консультационные пункты по программам господдержки и сервисам службы занятости. На площадке «Быстрое свидание с работой» посетители пообщались с представителями более 50 тамбовских работодателей, среди которых были крупные промышленные предприятия, социальные и медицинские учреждения, агрофирмы, сетевые ретейлеры, организации жилищно-коммунального хозяйства.
Ярмарка трудоустройства традиционно пользуется популярностью среди школьников, их родителей и студентов. Образовательные учреждения региона представили свои программы обучения, а молодежь смогла пообщаться с потенциальными работодателями, договориться о стажировках и будущем трудоустройстве. На главной площадке также состоялась презентация конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший механизатор», федеральный этап которого пройдет в Тамбовской области в сентябре.
Всего в этом году в области федеральный этап ярмарки посетили более 3 тыс. человек. 153 региональных работодателя представили свыше 4,7 тыс. вакантных мест.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.