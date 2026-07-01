Иск курских властей на 114 млн рублей «завис» из-за экспертизы

Как сообщал «Ъ-Черноземье», информация об иске УКС к ООО «Стройкомфорт ИБ» появилась в начале этого года. А в конце июля 2025-го курский губернатор Александр Хинштейн раскритиковал глав Железногорского и Октябрьского районов за долгий ремонт школ. Победителем торгов на капремонт железногорской средней школы № 7 стало ООО «Стройкомфорт ИБ». Компания должна была завершить работы до 1 декабря 2025-го.