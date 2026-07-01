Новый ГОСТ на пиво заработал в России с 1 июля

С 1 июля 2026 года в России вступил в силу новый межгосударственный стандарт на пивные напитки. Этот документ, как сообщила «Российская газета», изменяет требования к характеристикам пены, такие как её высота и стойкость.
Согласно обновлённому стандарту, минимальная высота пены составляет 15 миллиметров, а время её стойкости — 1 минуту. Ранее эти показатели были значительно выше: пена должна была достигать 30 миллиметров и сохранять свою структуру в течение трёх минут. Также стандарт допускает отклонение в объёме этилового спирта в пивных напитках, не являющихся безалкогольными, в пределах ±0,5%.
В стандарте указано, что для производства пивных напитков необходимо использовать пиво (его доля должна составлять не менее 40%) или пивоваренное сусло, приготовленное из солода (также не менее 40% от общего объёма сырья). В процессе производства к этим основным компонентам добавляют различные фруктовые, пряно-ароматические, растительные и овощные ингредиенты, которые не могут быть использованы при изготовлении классического пива.
Новый ГОСТ на пиво не означает, что можно варить некачественный продукт, объяснил в комментарии для РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Кырлан Марчел. Однако снижение требований к высоте и стойкости пены может восприниматься рынком как понижение планки.
Качество продукции зависит от сырья, технологии, рецептуры и условий хранения. Снижение требований ГОСТа может позволить производителям выпускать продукт с менее привлекательными потребительскими свойствами, особенно в массовом сегменте. Но для добросовестных производителей плотная пена, как и вкус, важны для репутации.
Эксперт уверен, что новый ГОСТ не делает пиво автоматически хуже, но делает рынок более терпимым к слабому качеству. Хорошее пиво останется хорошим, но посредственному продукту будет проще соответствовать стандарту. А дальше всё решит конкуренция.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщалось, что продажи пива в российских магазинах за год сократились на 16,7%.