Новый ГОСТ на пиво заработал в России с 1 июля

В стандарте указано, что для производства пивных напитков необходимо использовать пиво (его доля должна составлять не менее 40%) или пивоваренное сусло, приготовленное из солода (также не менее 40% от общего объёма сырья). В процессе производства к этим основным компонентам добавляют различные фруктовые, пряно-ароматические, растительные и овощные ингредиенты, которые не могут быть использованы при изготовлении классического пива.