В Калининграде создали прибор для борьбы с болезнью Альцгеймера

«Мы смотрим кровоток основных мозговых артерий, пока пациент решает определенные задачи по восстановлению или по диагностике когнитивных заболеваний, и в зависимости от показаний прибора сразу корригируем программу реабилитации. Это очень удобный в применении прибор, он достаточно компактный и простой в использовании при ультразвуковых исследованиях. Мы имеем моментальный результат и получаем возможность давать пациенту адекватные задания, подбирать индивидуальные тренировки. Пока существующие приборы, датчики не решают эту задачу в должном объеме и сложнее в использовании. Наш прибор более точный», — сообщила собеседница агентства.