Россиянам рассказали, как получить компенсацию за плохой бензин

Он отметил, что при обнаружении в интернете объявлений о продаже бензина с рук стоит обращаться в правоохранительные органы. Для этого можно сделать скриншот объявления и направить его в полицию. Также, по словам Машарова, можно подать обращение в МЧС, поскольку хранение, перевозка и продажа бензина связаны с пожарной опасностью.