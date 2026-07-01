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Россиянам рассказали, как получить компенсацию за плохой бензин

Автовладельцы могут потребовать компенсацию за ремонт машины, если поломка произошла из-за некачественного бензина.

Автовладельцы могут потребовать компенсацию за ремонт машины, если поломка произошла из-за некачественного бензина. Об этом сообщает ТАСС.

По словам члена комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова, ущерб должен возместить продавец суррогатного топлива.

«Если купили топливо с рук и оно оказалось некачественным и привело к поломке автомобиля, то продавец должен будет компенсировать средства за ремонт автомобиля», — пояснил Евгений Машаров.

Он отметил, что при обнаружении в интернете объявлений о продаже бензина с рук стоит обращаться в правоохранительные органы. Для этого можно сделать скриншот объявления и направить его в полицию. Также, по словам Машарова, можно подать обращение в МЧС, поскольку хранение, перевозка и продажа бензина связаны с пожарной опасностью.

Эксперт добавил, что российский рынок обеспечен топливом в достаточном количестве, однако для стабилизации ситуации потребуется время из-за перестройки логистики.

Ранее стало известно, что власти Красноярского края не планируют ограничивать отпуск топлива на АЗС.

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