Пассажироперевозки в Азово-Донском бассейне увеличились на 86,8%

По маршрутам Азово-Донского бассейна, по состоянию на 1 июля, перевезено 54,8 тыс. пассажиров. Это на 86,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).
Пассажирские перевозки по экскурсионно-прогулочным маршрутам выросли на 91,2% — до 10 тыс. человек; по туристским маршрутам — на 23,3%, до 2,9 тыс. человек; по регулярным маршрутам — на 596,9%, до 6,7 тыс. человек;
Паромным сообщением воспользовались 35,2 тыс. человек. Это на 64,5% больше, чем в 2025 году.