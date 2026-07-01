Пассажироперевозки в Азово-Донском бассейне увеличились на 86,8%

По маршрутам Азово-Донского бассейна, по состоянию на 1 июля, перевезено 54,8 тыс. пассажиров. Это на 86,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).