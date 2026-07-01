Медузу-хищника из Амазонки впервые обнаружили в Астраханской области

«Медуза выдерживает полное пересыхание водоема, превращаясь в покоящуюся стадию — подоцисту. При этом, по данным литературы, срок выживания подоцисты достигает 40 лет. То есть избавиться от нее раз и навсегда практически невозможно», — отметили ученые.