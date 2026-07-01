Бездомному псу Дружку ищут новых хозяев в Нижнем Новгороде

Нижегородка Анастасия обратилась к мэру в соцсетях и рассказала о своей знакомой, которая приютила прибившуюся к ней во двор собаку. Пес оказался контактным и послушным, поэтому девушка решила, что он потерялся. Ему дали кличку Дружок. Однако хозяйке передержки потребовалась помощь в содержании нового питомца.