Бездомному псу Дружку ищут новых хозяев в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде волонтеры помогают бездомному псу по кличке Дружок найти любящих хозяев. О нем рассказал мэр города Юрий Шалабаев в соцсетях.
Нижегородка Анастасия обратилась к мэру в соцсетях и рассказала о своей знакомой, которая приютила прибившуюся к ней во двор собаку. Пес оказался контактным и послушным, поэтому девушка решила, что он потерялся. Ему дали кличку Дружок. Однако хозяйке передержки потребовалась помощь в содержании нового питомца.
Юрий Шалабаев поручил профильному департаменту разобраться в ситуации. Совместно с благотворительным фондом «Сострадание-НН» состояние Дружка оценили. Псу около двух лет, он уже стерилизован, вакцинирован и здоров. Волонтеры готовы помочь с кормом для собаки, однако сейчас ей требуется новый дом.
«Эта история — не единичный случай. Большинство бездомных животных оказались на улице по вине человека — из-за равнодушия и безответственности. Считаю важным подчеркнуть: сокращение численности безнадзорных животных зависит не только от работы муниципалитета и приютов. Ключевой фактор — ответственное отношение человека к питомцу на протяжении всей его жизни», — подчеркнул мэр города.
Чтобы узнать больше о Дружке, просят звонить по номеру +79991377737.
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