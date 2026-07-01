Сильные ливни накроют Нижний Новгород и область 1 июля

Из-за интенсивных осадков возрастает риск локальных подтоплений. Вода может скапливаться на дорогах, в низинах и местах с плохо работающей ливневой канализацией. Кроме того, возможны затопления низководных мостов, сельхозугодий, нарушения в работе линий электропередачи и связи, а также перебои в системе ЖКХ. Спасатели также предупреждают о вероятности оползней и размыва склонов.