В Нижнем Новгороде пытаются найти постоянных хозяев для бездомного пса

Установлено, что собака стерилизована, вакцинирована и не имеет проблем со здоровьем — она готова к жизни в семье. Фонд готов оказывать поддержку в бытовых вопросах, в том числе предоставлять корм, однако приоритетной задачей остаётся подбор для Дружка постоянных хозяев.