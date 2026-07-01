В Нижнем Новгороде пытаются найти постоянных хозяев для бездомного пса

В Нижнем Новгороде собаке по кличке Дружок пытаются найти хозяина. В администрацию города обратилась местная жительница Анастасия: она рассказала, что знакомая приютила во дворе собаку, которая, предположительно, потерялась. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Пёс отличается контактным и послушным поведением. При этом хозяйка временной передержки уже содержит четырёх животных, поэтому возникла необходимость в содействии.
Профильный департамент получил поручение проработать ситуацию. Совместно с благотворительным фондом «Сострадание‑НН», участвующим в программах гуманного отлова и медицинского сопровождения животных, была изучена история Дружка.
Установлено, что собака стерилизована, вакцинирована и не имеет проблем со здоровьем — она готова к жизни в семье. Фонд готов оказывать поддержку в бытовых вопросах, в том числе предоставлять корм, однако приоритетной задачей остаётся подбор для Дружка постоянных хозяев.
Ситуация с Дружком — один из примеров проблемы безнадзорных животных. Значительная часть таких животных оказывается на улице вследствие безответственного отношения людей. Снижение численности бездомных животных требует не только усилий муниципальных служб и приютов, но и ответственного подхода владельцев к содержанию питомцев.
Ранее двух лосят спасли от нападения собак в Нижегородской области.