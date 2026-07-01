В Ростове рассказали, куда сходить молодежи по Пушкинской карте

— Если говорить о спектаклях, которые помогают почувствовать характер Донского края, его историю и людей, то «Тихий Дон» — один из первых в этом списке. Это постановка, которую стоит увидеть хотя бы раз каждому жителю региона, — считает Максим Алексеев.