Первые 1000 билетов на фестиваль «Дикая Мята» 2027 года раскупили за час

Первые 1000 билетов на фестиваль «Дикая Мята», который пройдет в 2027 году, раскупили за час.
В этом году «Дикая Мята» проходила с 19 по 21 июня в Тульской области. Его посетили почти 54 000 гостей. На территории открылось два новых инфраструктурных объекта: пространство «Лампа» и «Вашана Арена», построенная в виде большого колизея. Одной из главных особенной прошедшего фестиваля стали специальные шоу, подготовленные певицей Ёлкой, группами The Hatters, «Бонд с кнопкой», «Рубеж Веков», Драгни, ssshhhiiittt!, Sula Fray и другими.
«Мы собираем обратную связь, разбираем горы фото и видео, монтируем афтермуви и запустили новый конкурс на лучший фестивальный образ. В этом году фестиваль собрал невероятное количество ярких людей! Впереди много работы, которую предстоит сделать», — подвел итоги генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин.
Все три дня на территории работали развлекательные зоны, спортивные площадки, маркеты с авторскими украшениями и одеждой, детский сад, комната матери и ребенка, территория «Знание» и детская сцена, сап-прогулки по реке Вашана, точки с кипятком, душевые комплексы и фонтанчики с бесплатной питьевой водой, все палаточные лагеря были освещены и размечены на улицы и дома.