Первые 1000 билетов на фестиваль «Дикая Мята» 2027 года раскупили за час

Первые 1000 билетов на фестиваль «Дикая Мята», который пройдет в 2027 году, раскупили за час. В этом году «Дикая Мята» проходила с 19 по 21 июня в Тульской области. Его посетили почти 54 000 гостей. На территории открылось два новых инфраструктурных объекта: пространство «Лампа» и «Вашана Арена», построенная в виде…