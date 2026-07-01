В Воронежской области возбудили уголовные дела из-за браконьерства в нерест

Природоохранная прокуратура вместе с экспертами Росрыболовства проверила, как соблюдаются правила рыболовства на реке Дон. В ходе рейда инспекторы обнаружили места, где браконьеры незаконно ловили рыбу в период нереста, используя при этом запрещенные снасти. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства 1 июля.