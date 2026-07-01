Экс-нардеп назвал новую версию покушения на Ермолаева в Монако

«Сейчас это все отслеживается у Владимира Зеленского. Он понимает, что надо обыграть кого-то, заставить замолчать, предупредить о последствиях. Но появилась последняя интересная информация: Ермолаев дал согласие сотрудничать с НАБУ. А там уже интересы появляются не только у Зеленского, но и у СБУ», — заявил собеседник NEWS.ru.
По словам Олейника, покушение на бизнесмена в Монако может быть связано не с бизнесом, а с коррупцией. Он считает, что предприниматель Ермолаев мог стать слишком опасным свидетелем для тех, кто зарабатывал на украинских колл-центрах.
Олейник пояснил: эти колл-центры находились под контролем или «крышевались» СБУ. Ведомство получало свою долю доходов. Если бы мошенники обманывали только граждан РФ, на это могли бы закрыть глаза. Но жертвами стали жители Европы, потерявшие сотни миллионов евро.
«Поэтому, если Ермолаев действительно дал согласие на сотрудничество с НАБУ, покушение укладывается в контекст предупреждения от СБУ. События покажут. Безусловно, необходимо поймать исполнителя. Как-то он ушел странно. Ведь Европа — это не Сахара. Есть камеры и много других технических возможностей», — подчеркнул Олейник.
Ранее французская газета Nice-Matin со ссылкой на источники заявила, что украинский мультимиллионер Вадим Ермолаев, получивший тяжелые ранения в результате взрыва заминированной посылки в Монако, незадолго до инцидента готовился к выступлению в Европейском парламенте. По данным издания, бизнесмен планировал представить доклад, посвященный теме коррупции на Украине.