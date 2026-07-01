Экс-нардеп назвал новую версию покушения на Ермолаева в Монако

«Сейчас это все отслеживается у Владимира Зеленского. Он понимает, что надо обыграть кого-то, заставить замолчать, предупредить о последствиях. Но появилась последняя интересная информация: Ермолаев дал согласие сотрудничать с НАБУ. А там уже интересы появляются не только у Зеленского, но и у СБУ», — заявил собеседник NEWS.ru.