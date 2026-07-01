Чем перловка лучше гречки, рассказала нутрициолог Яблокова

Все худеющие знают: лучший продукт для питания на этой стадии — гречка. Однако тренер-нутрициолог Ольга Яблокова возражает: перловка гораздо более полезна для тех, кто пытается сбросить вес.
Эта крупа содержит много клетчатки и дает чувство сытости на долгое время при небольшой калорийности. В ней есть растительный белок, витамины группы В и микроэлементы.
Чтобы перловка лучше усваивалась, ее замачивают перед приготовлением на шесть-восемь часов и хорошо разваривают, чтобы она стала мягкой. В таком виде крупа полезна не только для снижения веса, но и для обмена веществ. А нерастворимая клетчатка нормализует работу кишечника и снижает уровень плохого холестерина.
«Сочетать ее можно с овощами, грибами, курицей, рыбой и легкими соусами», — цитирует нутрициолога «Доктор Питер».
Однако следует учитывать, что в перловке содержится глютен, и тем, у кого есть его непереносимость, крупу придется исключить из рациона.
Ранее ученые выяснили в ходе исследлований, в чем польза 5-минутной разминки во время работы.