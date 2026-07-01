Чем перловка лучше гречки, рассказала нутрициолог Яблокова

Чтобы перловка лучше усваивалась, ее замачивают перед приготовлением на шесть-восемь часов и хорошо разваривают, чтобы она стала мягкой. В таком виде крупа полезна не только для снижения веса, но и для обмена веществ. А нерастворимая клетчатка нормализует работу кишечника и снижает уровень плохого холестерина.