Воронежские врачи удалили опухоль размером с младенца из матки пациентки

ВОРОНЕЖ, 1 июл — РИА Новости. Воронежские врачи удалили опухоль размером с младенца в матке пациентки, сохранив возможность иметь детей, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
По данным Минздрава, 22-летняя девушка в течение трех лет наблюдала за увеличением живота, но никуда не обращалась, пока матка не достигла размеров, соответствующих 28-недельной беременности.
«Девушке сделали операцию. Перед врачами стояла нелегкая задача — необходимо было сохранить ее репродуктивную функцию. Бригада под руководством заведующего гинекологическим отделением Павла Лохмачева удалила узел — пациентке провели хирургическую операцию, при которой иссекли новообразование, но оставили саму матку нетронутой», — говорится в канале министерства на платформе «Макс».
В ведомстве добавили, что девушку выписали на пятый день после операции.
«Этот случай — не только свидетельство профессионализма. Пусть это станет напоминанием всем женщинам о необходимости своевременного наблюдения у гинеколога с целью раннего выявления и лечения возможных заболеваний», — добавили в Минздраве.