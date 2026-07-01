Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежские врачи удалили опухоль размером с младенца из матки пациентки

Врачи в Воронеже удалили опухоль размером с младенца из матки пациентки.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 1 июл — РИА Новости. Воронежские врачи удалили опухоль размером с младенца в матке пациентки, сохранив возможность иметь детей, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

По данным Минздрава, 22-летняя девушка в течение трех лет наблюдала за увеличением живота, но никуда не обращалась, пока матка не достигла размеров, соответствующих 28-недельной беременности.

«Девушке сделали операцию. Перед врачами стояла нелегкая задача — необходимо было сохранить ее репродуктивную функцию. Бригада под руководством заведующего гинекологическим отделением Павла Лохмачева удалила узел — пациентке провели хирургическую операцию, при которой иссекли новообразование, но оставили саму матку нетронутой», — говорится в канале министерства на платформе «Макс».

В ведомстве добавили, что девушку выписали на пятый день после операции.

«Этот случай — не только свидетельство профессионализма. Пусть это станет напоминанием всем женщинам о необходимости своевременного наблюдения у гинеколога с целью раннего выявления и лечения возможных заболеваний», — добавили в Минздраве.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше