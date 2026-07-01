Фура вспыхнула на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

Фура загорелась на 734-м км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе Воронежской области днём в среду, 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
О возгорании транспортного средства спасателям стало известно в 13:52. На ликвидацию огня ушло около часа. На месте работали два отделения пожарно-спасательных частей.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
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