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В Подмосковье на рыбалке погиб актёр из «Бригады», его тело нашли в Оке — СМИ

Александр Высоковский ушёл к реке вместе с сыном и не вернулся.

Источник: Клопс.ru

Актёр Александр Высоковский, известный по сериалу «Бригада»18+, погиб во время рыбалки в Подмосковье. Об этом РЕН ТВ пишет в среду, 1 июля.

По словам жены Высоковского, на Оку в районе Пущинской косы он отправился вместе с сыном. В какой-то момент мужчина отошёл дальше по берегу и не вернулся. Супруга просила помочь с поисками волонтёров и владельцев моторных лодок: она объясняла, что на реке сильное течение, поэтому нужны эхолоты и транспорт. По данным издания, в воде обнаружили тело, предположительно, актёра.

Александр Высоковский сыграл Максима Карельского, охранника Саши Белого, в сериале «Бригада». Он также снимался в проектах «Бумер»18+, «Марш Турецкого»12+ и «Пётр I: Последний царь и первый император»12+.