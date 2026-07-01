В Подмосковье на рыбалке погиб актёр из «Бригады», его тело нашли в Оке — СМИ

По словам жены Высоковского, на Оку в районе Пущинской косы он отправился вместе с сыном. В какой-то момент мужчина отошёл дальше по берегу и не вернулся. Супруга просила помочь с поисками волонтёров и владельцев моторных лодок: она объясняла, что на реке сильное течение, поэтому нужны эхолоты и транспорт. По данным издания, в воде обнаружили тело, предположительно, актёра.