Разовые карточки на проезд за наличные начали продавать в Нижнем Новгороде

В общественном транспорте Нижнего Новгорода полностью прекратили прием наличных средств — с сегодняшнего дня в салонах доступна только безналичная оплата. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС). Для оплаты разовой поездки или использования тарифов с бесплатной пересадкой пассажиры могут воспользоваться пластиковой или виртуальной картой «Ситикард», Картой жителя, банковской картой, сервисом Mir Pay, а в метрополитене — биометрией.
При этом возможность оплатить проезд наличными деньгами в городе сохранилась, но для этого нижегородцам придется заранее приобретать новые разовые проездные билеты на одну или две поездки. Специальные бумажные карточки начали продавать через сторонние точки розничной сети, общее число которых в областном центре уже превышает 100 единиц. В ЦРТС подчеркнули, что это вынужденная мера для ускорения посадки пассажиров и разгрузки водителей.
На сегодняшний день купить разовые билеты за наличные можно в 35 магазинах «Спар», 23 универсамах «Смарт», в кассах Московского вокзала и на автовокзале «ТПУ Канавинский». До конца лета список мест, где нижегородцы смогут приобрести проездные за монеты и купюры, планируют существенно расширить — к системе продаж подключат магазины торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит».
Ранее сообщалось, что как платить наличными за общественный транспорт, рассказали нижегородцам.