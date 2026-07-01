Разовые карточки на проезд за наличные начали продавать в Нижнем Новгороде

При этом возможность оплатить проезд наличными деньгами в городе сохранилась, но для этого нижегородцам придется заранее приобретать новые разовые проездные билеты на одну или две поездки. Специальные бумажные карточки начали продавать через сторонние точки розничной сети, общее число которых в областном центре уже превышает 100 единиц. В ЦРТС подчеркнули, что это вынужденная мера для ускорения посадки пассажиров и разгрузки водителей.